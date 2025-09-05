Haberler

Muğla'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel saldırı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerini ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.