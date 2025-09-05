Muğla'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel saldırı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerini ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA