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Muğla'da Çift Taraflı Trafik Kazası: İki Yaralı

Muğla'da Çift Taraflı Trafik Kazası: İki Yaralı
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Menteşe-Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Menteşe- Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yarlılardan birisini durumunu ağır oluğu öğrenildi.

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi Bahçeyaka kavşağında ticari araç otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kaza yerine iki ambulans, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, birisinin durumunun ağır diğer yaralının ise kazayı hafif atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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