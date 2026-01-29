Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Karaçalı Mahallesi'nde geçtiğimiz 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan küçük çocuk, Dalaman Devlet Hastanesi'nden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çillimoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesinin, Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilin bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hızla çarpması ve çocuğun metrelerce havaya savrulması yer almıştı. - MUĞLA