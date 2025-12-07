Haberler

Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı

Menteşe'de bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 31 yaşındaki K.D. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.D.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Emirbeyazıt Mahallesi Cemil Şerif Baydur Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir grup tarafından henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma kısa sürede şiddetlenerek büyüdü. Olay sırasında 31 yaşındaki K.D. isimli kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.D.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan K.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı delil olarak muhafaza altına aldı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.