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Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Muğla'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolü kaybedilen otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye sevk etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine seyir halindeki 48 AFK 485 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kaza sonucu araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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