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Yatağan'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Yatağan'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinden ayrılan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Kazım Oral için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 72 yaşındaki Kazım Oral'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Yatağan ilçesi Kafaca Kaplancık Mahallesi Ramadan mevkiindeki evinden dün sabah 07.30 sıralarında ayrılan 72 yaşındaki Kazım Oral'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kayıp yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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