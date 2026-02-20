Düzensiz göçmenler karada mahsur kaldı

Muğla Kazıklı koyunda mahsur kalan 19'u çocuk 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli sevk edildi.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 25 düzensiz göçmen (beraberinde 19 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı