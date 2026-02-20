Haberler

Düzensiz göçmenler karada mahsur kaldı

Güncelleme:
Muğla'nın Kazıklı Koyu'nda karadan ulaşımı olmayan bir bölgede mahsur kalan 19'u çocuk 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı personeli sevk edildi.

