Milas'ta biri çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 33 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında 1 çocuk da yer aldı.

Milas ilçesi Geren Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ören/Koldestim) ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 32 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
