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Muğla'da 21-27 Eylül jandarma denetiminde 202 araç trafikten men edildi

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Muğla'da 21-27 Eylül jandarma denetiminde 202 araç trafikten men edildi
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21-27 Eylül'de yaptığı trafik denetimlerinde 202 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 21 bin 961 araç kontrol edildi, bin 362 sürücüye işlem uygulandı ve 70 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 202 araç trafikten men edildi.

Jandarma trafik temleri tarafından 21 bin 961 araç kontrol edildi. Kontrollerde Bin 362 sürücüye işlem yapıldı. Bin 094 yol kullanıcısına trafik eğitimi verilirken, 70 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde 202 araç trafikten men edilirken, trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetim ve kontrolleri ile eğitim faaliyetleri süreklilik arz edecek şeklide devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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