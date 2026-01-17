Muğla'da bir yılda 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalara ilişkin yapılan değerlendirmede, 299 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 208 adet pompalı tüfek, 115 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 934 adet tabanca fişeği, bin 26 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. - MUĞLA