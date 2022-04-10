Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Haberler

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Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dalaman Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirliği ile Dalaman İlçe Emniyet Polis Merkezi ekiplerince Dalaman'ın Kayacık bölgesinde deniz yoluyla uluslararası sulardan yurt dışına insan kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, göçmen organizatörlüğü yaptığı belirlenen S.T. ve M.Y. isimli şahıslar ile yanlarındaki birçok düzensiz göçmeni şişme zodyak bot, bota ait yakıt, can yelekleri ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Dalaman, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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