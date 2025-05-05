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Muğla-Antalya Karayolunda Kaza: Üç Kişi Hafif Yaralandı

Muğla-Antalya Karayolunda Kaza: Üç Kişi Hafif Yaralandı
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Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen kazada hafif ticari araç, önünde giden kamyona çarparak ters döndü. Kazada üç kişi hafif yaralandı.

Muğla- Antalya karayolu Sakartepe rampasında iki aracın karıştığı kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı.

48 EC 573 plakalı hafif ticari araç seyir halindeki iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada üç kişi hafif yara alırken, araç içinde sıkışan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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