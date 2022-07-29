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Son dakika haber... Marmaris'te orman yangını

Son dakika haber... Marmaris'te orman yangını

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi.

"BAZI BİNALAR YANGINDAN ETKİLENDİ"

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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