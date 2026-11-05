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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda yaklaşık 15 milyon çağrıyı yanıtladı

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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda yaklaşık 15 milyon çağrıyı yanıtladı
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Muğla'da acil çağrı hatlarının 2015'te tek numarada birleşmesinden bu yana 11 yıl geçti. 10 Kasım 2026'da 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, bu sürede yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verdi; 2025'te ise 1,4 milyon çağrıyı yanıtladı.

Muğla'da 2015 yılında 110 yangın ihbar, 112 acil sağlık, 122 AFAD ve Acil Durum, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 177 orman yangın ihbar hatlarının tek numara sistemiyle hizmet vermeye başlamasının ardından 11 yıl geçti.

10 Kasım 2026 tarihinde 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verdi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 2025 yılında 1,4 milyon çağrıya cevap verildiği açıklandı.

Yaklaşık 200 personelin görev yaptığı çağrı merkezinin, haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunarken, teknolojik imkanlarla hizmet ağı da genişletildi. e-Call, Engelsiz 112, Hayat 112, SMS ve Web İhbar sistemleri aracılığıyla vatandaşlara farklı iletişim kanallarından ulaşıldığı, 4 dilde hizmet veriyor.

31 Ekim 2026 itibarıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün kurulurken, Muğla İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü müstakil müdürlük yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Asılsız çağrılara dikkat çekildi

Asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşılmasını geciktirebileceği, 112'nin yalnızca bir telefon numarası değil, ihtiyaç anında hayata açılan bir kapı olduğu açıklandı. Vatandaşlara gereksiz çağrılardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunulan 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Her saniye kıymetli, her çağrı önemli. 11 yıldır Muğla için buradayız. Her çağrıda, her an sizin için buradayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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