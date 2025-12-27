Karlı yolda, tır şarampole devrildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesi ile Ankara'nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle rampada kayan tır, şarampole devrildi. Yan yatan tır, bölgeye sevk edilen 2 iş makinesinin güçlükle yürüttüğü çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza, yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Mudurnu-Nallıhan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan 14 LC 560 plakalı tır, rampaya geldiği sırada zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki şarampole kayarak yan yattı.

İki kepçe zor çıkarttı

Kazanın ardından tırın bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Kara saplanan ve yan yatan ağır tonajlı araç, olay yerine gelen iki ayrı kepçenin uzun süren uğraşları sonucu halatlarla çekilerek güçlükle yola çıkarılabildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. - BOLU