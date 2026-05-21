Yolcu midibüsü ile yakıt yüklü tır çarpıştı: 3 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yakıt yüklü tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Çamyurdu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan Turgay Y. idaresindeki 27 AOE 380 plakalı yakıt yüklü tır, yağışın da etkisiyle viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan tır, karşı şeritten gelen ve Akyazı-Taşkesti seferini yapmakta olan Fehmi Y. yönetimindeki 54 AHD 823 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Midibüs şoförü araçta sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle midibüs sürücüsü Fehmi Y. araç içerisinde sıkışırken, kazada toplam 3 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye kaza kırım ekipleri, araçta sıkışan sürücü Fehmi Y.'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
