Göynük'te çalışan sağlık personelini taşıyan araç Mudurnu'da kaza yaptı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çarpışan otomobillerdeki 3 sağlık personeli ile hamile kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çavuşlar Çiftliği mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük 112 Acil Servisi'nde görev yapan 3 sağlık personeli, görev bitimi 06 BPJ 634 plakalı şahsi otomobille Bolu Merkez'e doğru yola çıktı. Kaygan zemin nedeniyle virajı alamayan otomobil, karşı yönden gelen ve S.O. idaresindeki 34 HS 5647 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından bölgede görev yapan trafik jandarması ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sağlık personeli ile diğer araçtaki hamile kadın kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma ekipleri kazayla inceleme başlattı. - BOLU