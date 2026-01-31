Haberler

Bolu'da heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı, aileler otellere yerleştirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur ve kar sularının etkisiyle meydana gelen heyelanda 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Heyelan, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi karayolu üzerinde bulunan Kovucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı bölgede yaşayan ve üç kardeşe ait olan evlerde heyelan meydana geldi. Sabahattin, Seyfettin ve Engin Koç'a ait 3 ev, tepeden kayan toprak kütlesinin evlere ulaşması üzerine boşaltıldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Evlerde yaşayan aileler ilçeye yakın otele yerleştirildi.

Heyelanın ardından Bolu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlattı. - BOLU

