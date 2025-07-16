Mudurnu'da Gece Yangını: 5 Ev ve 7 Samanlık Alevlere Teslim Oldu

Mudurnu'da Gece Yangını: 5 Ev ve 7 Samanlık Alevlere Teslim Oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangında 5 ev ve 7 samanlık yanarak kül oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında ilk bilgilere göre 5 ev ve 7 samanlık alevlere teslim oldu. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Çamyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangına müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre alevlerin sardığı 5 ev ve 7 samanlık alevlere teslim oldu. Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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