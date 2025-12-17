Haberler

Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı

Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Niyazi Cengiz'e ait boş hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kümes sahibini yangının ardından sarf ettiği 'Canımız sağ ben de yanabilirdim' sözler ise şaşırttı.

  • Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Hacıhalimler köyünde Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve kümesin bir kısmı hasar gördü.
  • Kümes sahibi Niyazi Cengiz, hindilerin 3 gün önce sevk edildiğini ve yangın sırasında kümeste kimse olmadığını belirtti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde boş bir hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan kümesinin kaşısına geçen kümes sahibi, "Canımız sağ ben de yanabilirdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalimler köyünde Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kümeste çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan bakıcı odası küle dönerken kümesin bir kısmı hasar gördü. Ekipler tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kümes sahibi Niyazi Cengiz'in ise kümesin karşısına geçip sigara içmesi dikkat çekti.

"CANIMIZ SAĞ BEN DE YANABİLİRDİM"

Hindilerin 3 gün önce çıktığını ifade eden Niyazi Cengiz, "Canımız sağ ben de yanabilirdim. 2-3 gün önce hindileri sevk ettikten sonra köye gitmiştim köyde arkadaşlar komşular aradı. Öyle duydum kümeste kimse yoktu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCobani:

niye şaşırdınız, kadere iman etmiş ve sukretmis nesi garip?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
title