Mudanya'da Yangın: Bir Ev Küle Döndü, Yan Bina Hasar Gördü

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bir yangında, bir ev tamamen yanarak küle dönerken, yanındaki bina da yangın ve söndürme çalışmaları sırasında hasar gördü. Olay, ev sahibinin mutfakta temizlik yaptığı sırada meydana geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, yanındaki bina da alevler ve söndürme esnasındaki su nedeniyle hasar gördü.

Yangın, Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi 14. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Fatma Edemen (64) mutfakta temizlik yaptığı sırada evde yangın çıktı. Komşular, binadan yoğun duman çıktığını fark edince hemen Edemen'e seslenerek, aşağı inmesini istedi. Edemen ve vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Küle dönen evden sıçrayan alevler, yan binanın çatısında da hasara yol açtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, ekipler uzun süre soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Yan binanın sahibi İ.D., "Evdeki tüm eşyalar su nedeniyle kullanılamaz hale geldi" dedi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
