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Mudanya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Mudanya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Mudanya ilçesi Çekrice mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçrayan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter destek verirken, karadan ise 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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