Polis bu kez mavi vatan için temizlik operasyonu yaptı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çevre Haftası kapsamında polis dalgıçlar ve Sahil Güvenlik ekipleri deniz dibinde temizlik yaparak çıkarılan atıkları sahilde sergiledi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, polis dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı.
Mudanya Liman Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle birlikte Mudanya sahilinde dalış gerçekleştirdi. Deniz dibinde yapılan temizlik çalışmasında çeşitli atıklar çıkarılarak kıyıya taşındı.
Polis dalgıçların denizden çıkardığı atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde kısa süreli sergilendi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması mesajı verildi.
Çıkarılan atıkların sergilenmesi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - BURSA