Bursa'da öğrencilere boğulma tehlikesine karşı eğitim

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı Atatürk Ortaokulu'nda 80 öğrenciye bilinçlendirme eğitimi verdi. Eğitimde boğulma süreci, rip akıntısı tehlikesi ve can yeleği kullanımı anlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.

Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen program kapsamında Atatürk Ortaokulu ziyaret edilirken, 80 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere boğulma olaylarının fizyolojik süreci, uyarıcı ve önleyici tedbirler, hayati durumlarda yapılması gerekenler, rip akıntısı tehlikesi ve yüzmek için tercih edilmesi gereken güvenli alanlar anlatıldı. Ayrıca can yeleği ve can simidi gibi teknik ekipmanların kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, özellikle yaz döneminde çocukların ve gençlerin su güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
