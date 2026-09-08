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Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Mudanya’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. idaresindeki 16 BNB 702 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Halil G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yayaya birlikte savrulan yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Halil G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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