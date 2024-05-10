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Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleriyle yayalar bilinçlendirildi

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Mudanya ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yayalar bilinçlendirildi. İlçe Kaymakamı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı da etkinliklere katıldı. Denetimlerde sürücülere ve yayalara trafik güvenliği bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mudanya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliklerinde, yaya geçidi önünde yapılan denetimlerle dikkat çekti.

Mudanya ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yayalar bilinçlendirildi. Karayolu Trafik Haftası etkinliklerine İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Elyasa Koyuncuoğlu katıldı. Yaklaşık 25 sürücünün denetlendiği etkinliklerde, "Yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu ile görüşülmemesi ve hız sınırları uygulaması" konularında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Bu etkinliklerle trafik güvenliği bilincinin artırılması ve yaya güvenliğinin ön plana çıkarılması adı altında sürücülere ve yayalara broşür dağıtıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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