Mudanya'da kamyonun ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında hareket halindeki bir kamyonun çarptığı 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu hayatını kaybetti. Olay sonrası büyük üzüntü yaşandı ve polis tahkikata başladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Mudanya sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia