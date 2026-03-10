Haberler

Bursa'da parkta bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralandı. Olayın ardından şüpheli kişiler kaçtı ve polis ekipleri kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ş.T. (16) bıçakla yaralandı. Şüpheli kişiler ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile motorize Yunus polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen yaralının yakınları, kardeşlerini yerde kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA

