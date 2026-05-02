Mucur'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışmalarda özellikle telefonla dolandırıcılık, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak broşür dağıtımı yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi, kişisel ve banka bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurulması gerektiği anlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı