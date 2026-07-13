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Römork kapağı can aldı

Römork kapağı can aldı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde traktör römorkunun aniden açılması sonucu arpa yükü altında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde traktör römorkunun aniden açılması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aydoğmuş köyünde Erdoğan K., 40 AV 441 plakalı traktörün römorkunda yüklü arpayı harman alanına boşaltmak istediği sırada kaza meydana geldi. İddiaya göre, boşaltma işlemi sırasında römork kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı. Römork kapağı ile dökülen arpanın arasında sıkışan Erdoğan K. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdoğan K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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