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MTSK sınavlarına kopya iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'de 23 şüpheli yakalandı

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Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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