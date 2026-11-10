MTSK sınavlarına kopya iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'de 23 şüpheli yakalandı

MTSK sınavlarına kopya iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'de 23 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı