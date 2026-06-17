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Yatağan'da üniversite öğrencileri kep attı

Yatağan'da üniversite öğrencileri kep attı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törende öğrenciler kep atarak yeni hayatlarına adım attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yatağan Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen tören ile mezunlarını uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Yatağan Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ile akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, MYO birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Sevgi Sungur mezun konuşması yaptı. Akabinde MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, mezun olan öğrencilerine yeni hayatlarında başarılar diledi. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet töreni katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Konuşmaların ardından bölümlerini derece ile bitiren öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Daha sonra bölümler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları akademisyenler tarafından verildi. Geleneksel kep atma seremonisiyle son bulan törende, mezun öğrenciler yeni yaşamlarına başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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