MSB: &quot;Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan... - Haberler

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MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan...

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur.

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Şehit, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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