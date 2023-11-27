MSB: PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.