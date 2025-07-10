MSB'den Pençe-Kilit Harekatı Açıklaması: İddialar Asılsız
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına dair yapılan iddiaların tamamının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, gazdan etkilenen askerin aynı anda mağaraya girdiği, eksik teçhizat ve gaz maskesi kullandıkları gibi bilgilere yer verilmediği belirtildi.
MSB: "(Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa