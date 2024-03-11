Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor."
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmeyi duyurdu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"
Bakanlık "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor." ifadesiyle yaptığı açıklamasında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.