MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unusrları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı