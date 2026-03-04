Haberler

MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unusrları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unusrları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir"

MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unusrları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.