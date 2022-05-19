MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristle mücadelesinin etkin ve kararlı sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli, Irak, PKK, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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