MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi"
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.
MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" denildi.
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa