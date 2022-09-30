Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı Tekirdağ'da meydana gelen olayda motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen olayda motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaza, Saray İlçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Vize Caddesi üzerinde plakasız motosikletiyle Vize istikametine seyreden Selçuk Ş. motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metre asfaltta sürüklenerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne mesaiden dönen 112 Acil Servis Personeli ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü kaza yerine çağırılan Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Kıray Tekirdağ Saray Vize 3. Sayfa Haberler

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