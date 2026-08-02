Motosikletteki 2 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi kazada ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Pamukçu Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 23 AD 336 plakalı otomobil, kavşağa giren Y.D. idaresindeki 23 AHB 485 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerindeki 2 kişi yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Motosiklet üzerindekilerin ölümden döndüğü kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı