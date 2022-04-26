Motosiklet sürücüsü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet sürücüsü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosiklet sürücüsü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün Fatih Çarşamba'da öğle saatlerinde, motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.

KENDİNİ ZOR KURTARDI

Otobüs şoförü, motosiklet sürücüsünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Fatih, İETT, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title