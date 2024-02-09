Motosikletli Şahıslar Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Sokak'ta motosiklet üzerindeki 2 kişi, aralarında husumet bulunan F.U. (50) ve B.U.'ya (27) pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı F.U., polise verdiği ifadesinde, bölgeye gelen plakasını alamadıkları motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın kendilerine doğru pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını, zanlıların aralarında husumet bulunan Y.B. ile H.B. olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA