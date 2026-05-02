Motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Çayırbağ beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 03 AGM 780 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.D.'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralı şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

