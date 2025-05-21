Motosikletle Sürüklenen Köpekle İlgili Sürücüye Adli Kontrol

Motosikletle Sürüklenen Köpekle İlgili Sürücüye Adli Kontrol
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Kahramanmaraş'ta motosikletin arkasına iple bağlanan telef olmuş köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine yakalanan sürücü M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 yaşındaki sürücünün hayvanlara karşı şiddet suçu nedeniyle adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta motosikletin arkasına iple bağlanan telef olmuş köpeğin sürüklendiği görüntüler üzerine yakalanan sürücü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada devriye faaliyeti sırasında, 19 Mayıs 2025 tarihinde bir motosikletin arkasında telef olan köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntüleri tespit etti. Yapılan araştırmada motosikletin tescil kaydının bulunmadığı, sürücünün M.G. (18), arkasında oturan kişinin ise C.P. (16) olduğu belirlendi. Şüpheliler jandarma tarafından evlerinde yakalandı. C.P. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kimlik tespiti sonrası serbest bırakıldı. M.G. ise hakkında Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem yapıldı.

Ayrıca 38 bin 347 TL'si 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yaklaşık 50 bin TL'lik para cezası uygulandı. Motosiklet, mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar yediemin otoparkına çekildi.

Şüpheli M.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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