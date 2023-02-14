Motosikletin üstünde sürücüsü ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Çal ilçesinde yol kenarında duran sepetli motosikletin sürücüsü ölü bulundu. Denizli'nin Çal ilçesinde yol kenarında duran sepetli motosikletin sürücüsü ölü bulundu. Olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan Ceylan, Alfaklar Mahallesindeki tarlasına gitmek için sepetli motosikletiyle yola çıktı. Ardından yoldan geçen vatandaşlar, Ceylan'ı motosikletinin üstünde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirtti. Ölü bulunan adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vücudunda kesici ve darp izlerine rastlanılmayan sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü düşünülüyor. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ramazan Ceylan Hançalar Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler

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