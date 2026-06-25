Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Alabey Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ye, B.S. idaresindeki 06 CZH 092 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı