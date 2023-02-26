Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklete çarptı, ikisi çocuk 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da motosiklete çarpıp, ikisi çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir sürücünün, vatandaşların uyarısına rağmen olay yerinden kaçması anbean görüntülendi.

Adana'da motosiklete çarpıp, ikisi çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir sürücünün, vatandaşların uyarısına rağmen olay yerinden kaçması anbean görüntülendi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil yolun ortasından dönen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ikisi çocuk 3 kişi yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar otomobilin önüne geçerek, sürücünün kaçmasını engellemek istedi. Ancak sürücü bütün çabalara rağmen olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title