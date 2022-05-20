Motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü - Haberler

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Motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet üzerinde kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet kullandığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 N 8761 plakalı motosikleti kullanan Ş.K. (73), yolda hareket halindeyken aniden dengesini kaybederek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Urganlı Sağlık Ocağı'na götürülen Ş.K., buradan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ş.K.'nin motosiklet üzerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşananlar an be an güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletiyle yavaşça hareket eden Ş.K.'nin birden yere yığıldığı ve çevredekiler tarafından müdahale edildiği görülüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi, Turgutlu, Urganlı, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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