Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta, cipe çarpan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında meydana geldi. Hatalı U dönüşü yapan Ş.G idaresindeki cipe, E. S. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada takla atan sürücü yere düştü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatalı U dönüşü yapan cipin sürücüsüne ise trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Tokat 3. Sayfa Haberler

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